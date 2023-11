Online-PK: Neo-Broker “Traders Place”: Nächste Schritte nach erfolgreichem Marktstart

Freilassing (ots) -Traders Place will am deutschen Markt mit Top-Angeboten eine wichtige Rolle spielenIm Sommer dieses Jahres ist die neue Handelsplattform “Traders Place” (www.tradersplace.de) an den Start gegangen. Mit weltweiten Handelsplätzen, Konditionen, die neue Standards setzen, einem breiten Spektrum an handelbaren Wertpapieren und einer hochmodernen Smartphone App sowie auch einer vollwertigen Web-Applikation, hat die digitale Plattform den bestehenden Markt in Deutschland auf ein neues Niveau gehoben. Traders Place ist der einzige Neo-Broker, der Anlegern ein vollwertiges Angebot an Wertpapieren und Handelsplätzen bietet, und das zu einem einzigartigen Preis-Leistungs-Verhältnis. Nun werden weitere wichtige Schritte gesetzt.Dienstag, 21.11.2023, 10:00 Uhr, via Microsoft TeamsAnmeldung an: presse@tradersplace.deSie erhalten dann den entsprechenden Einwahllink.>> Pressetext & Fotos: www.pressefach.info/tradersplacePressekontakt:Ernst Huber, Gründer und CEO: +49(0)8654 682450, presse@tradersplace.deOriginal-Content von: Traders Place, übermittelt durch news aktuell