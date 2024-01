Online Brandsordic AB Aktie: Das ist die Höhe!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der Online Brands Nordic-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 4, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist, und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist im Vergleich weniger volatil, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, weshalb Online Brands Nordic in dieser Hinsicht eine neutrale Bewertung erhält. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls neutral bewertet.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass die Online Brands Nordic derzeit neutral eingestuft wird, da der Kurs der Aktie sowohl über als auch unter den Trendsignalen liegt.

Anleger haben in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Online Brands Nordic in sozialen Medien berichtet, was zu einer positiven Anleger-Stimmung führt und somit eine "Gut"-Einstufung erzeugt.

Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs, des Sentiments und Buzz sowie der Anleger-Stimmung ein insgesamt "Gut"-Rating für die Online Brands Nordic-Aktie.