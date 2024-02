Online Brandsordic AB Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Zeitverlauf in Relation. Wenn wir uns den RSI für Online Brands Nordic auf 7- und 25-Tage-Basis anschauen, sehen wir, dass der 7-Tage-RSI aktuell bei 9,09 Punkten liegt. Das bedeutet, dass Online Brands Nordic derzeit als überverkauft gilt und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Auf der 25-Tage-Basis ist der RSI jedoch weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Online Brands Nordic also eine Bewertung von "Gut" für diesen Punkt unserer Analyse.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Online Brands Nordic derzeit auf 13,46 SEK, während der aktuelle Kurs bei 15,85 SEK liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt daher +17,76 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 12,97 SEK, was einer Distanz von +22,21 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie also eine Gesamtbewertung von "Gut".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Online Brands Nordic neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Daher erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Schließlich kann das Internet Stimmungen verstärken oder verändern, je nach Diskussionsintensität und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung. Bei Online Brands Nordic wurde langfristig eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Neutral" führt.