Online Brandsordic AB Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Weitere Suchergebnisse zu "Akzo Nobel":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Online Brands Nordic wurde der 7-Tage-RSI auf 66,67 Punkte festgelegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 48,72 Punkten im neutralen Bereich. Daher erhält Online Brands Nordic in diesem Aspekt eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Es wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen, was die positive Bewertung unterstützt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Die Kommunikationsfrequenz blieb ebenfalls stabil, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für Online Brands Nordic führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Online Brands Nordic-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 14,93 SEK liegt. Der letzte Schlusskurs von 13 SEK liegt daher deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich jedoch eine "Gut"-Bewertung aufgrund des positiven Unterschieds von +6,38 Prozent. Insgesamt erhält Online Brands Nordic in der einfachen Charttechnik daher eine "Neutral"-Bewertung.