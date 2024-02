Onex Aktie: Tut sie es schon wieder?

Weitere Suchergebnisse zu "Onex":

Der Aktienkurs von Onex hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 38,16 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um 1,55 Prozent, was bedeutet, dass Onex eine Outperformance von +36,61 Prozent erzielte. Der gesamte "Finanzen"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 3,61 Prozent im letzten Jahr, wobei Onex um 34,55 Prozent über diesem Durchschnitt lag. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält Onex in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Onex von 100,29 CAD mit +23,66 Prozent Entfernung vom GD200 (81,1 CAD) ein "Gut"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 95,65 CAD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +4,85 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Onex-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Onex beträgt derzeit 0, was zu einer negativen Differenz von -5,96 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" führt. Daher erhält Onex für diese Dividendenpolitik von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Onex werden anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Onex blieb in diesem Zeitraum unverändert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Onex bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".