Onewater Marine Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die technische Analyse der Onewater Marine-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 28,3 USD verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 25,52 USD liegt und damit einen Abstand von -9,82 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 26,26 USD, was einer Differenz von -2,82 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung basierend auf beiden Zeiträumen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Onewater Marine. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Onewater Marine unwesentlich mehr oder weniger als normal diskutiert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Bewertung der Dynamik des Aktienkurses mittels des Relative Strength-Index (RSI) ergibt eine Ausprägung von 29,09, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 47,28, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating für die Onewater Marine-Aktie.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von Onewater Marine von Analysten insgesamt mit 2 "Gut"-Einstufungen, 0 "Neutral"-Einstufungen und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 37,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 46,94 Prozent darstellt und somit zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit aus der Bewertung von Analysten eine Gesamteinschätzung als "Gut" für die Aktie der Onewater Marine.