Onewater Marine Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse eingesetzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig Kursrückgänge verzeichnen, während ein überverkauftes Wertpapier eher Kursgewinne sehen könnte. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Onewater Marine analysiert. Der RSI7 liegt derzeit bei 27,9 Punkten, was darauf hindeutet, dass Onewater Marine überverkauft ist, und erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI liegt bei 26,71, was ebenfalls auf eine Überverkaufssituation hinweist, und erhält ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten gab es 3 positive, 1 neutrale und 0 negative Analystenbewertungen für Onewater Marine, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 36,75 USD, was einer möglichen Steigerung um 7,61 Prozent entspricht, und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Onewater Marine in den sozialen Medien, was zu einer positiven Stimmung unter den Marktteilnehmern führt und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde über Onewater Marine weniger diskutiert als üblich, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit führt und zu einem "Schlecht"-Rating.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Onewater Marine-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage lag. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt einen positiven Trend und führt zu einer "Gut"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Onewater Marine-Aktie eine "Gut"-Bewertung basierend auf den verschiedenen Analysen und Bewertungen.