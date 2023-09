Oneok Aktien: Quartalsbilanz Erwartungen und Expertenschätzungen – Worauf Investoren jetzt achten

ARTIKEL:

In 36 Tagen steht die Veröffentlichung der Quartalsbilanz für das 3. Quartal des Unternehmens Oneok mit Sitz in Tulsa, Vereinigte Staaten an. Investoren sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Oneok Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die aktuelle Marktkapitalisierung der Oneok Aktie beträgt 28,18 Mrd. EUR. In Kürze werden daher die neuen Quartalszahlen präsentiert. Analysten gehen basierend auf Datenanalysen momentan von einem leicht rückläufigen Umsatz im Vergleich zum vorherigen Quartal aus. Während Oneok im dritten Quartal 2022 einen Umsatz von 5,56 Mrd.EUR erzielte, wird nun mit einem Rückgang von -27,50 Prozent auf 4,17 Mrd.EUR gerechnet. Der Gewinn hingegen wird voraussichtlich um +12,50 Prozent auf 456,29 Mio.EUR steigen.

Für das gesamte Jahr sind die Prognosen der Analysten eher...