Oneok Aktie: Wer hätte das gedacht?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis über einen bestimmten Zeitraum. Der RSI ist ein beliebter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Bei Oneok wurde der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas langfristigere RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 37,44 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als weder überkauft noch überverkauft eingestuft wird und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 liegt mit einem Wert von 40,65 im neutralen Bereich, wodurch Oneok auch hier ein "Neutral"-Rating erhält. Somit erhält Oneok insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien und die jüngsten Nachrichten über das Unternehmen zeigen überwiegend positive Tendenzen. Die Diskussionen waren in den letzten Tagen hauptsächlich positiv und es gab keine negativen Themen. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Oneok daher eine "Gut"-Einschätzung. Auch die Optimierungsprogramme haben überwiegend positive Handelssignale berechnet, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Oneok von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende von 6,12 % liegt Oneok im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" mit 28,27 % Ausschüttung deutlich niedriger. Die Differenz von 22,15 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung als "Schlecht".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt die Rendite von Oneok mit 13,53 Prozent mehr als 6 Prozent unter dem Durchschnitt. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche erzielte eine mittlere Rendite von 19,9 Prozent, wodurch die Performance von Oneok mit 6,37 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält Oneok in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.