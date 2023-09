Oneok Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Per 23.09.2023, 02:36 Uhr wird für die Aktie Oneok am Heimatmarkt New York der Kurs von 65.99 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Lagerung und Transport von Öl und Gas".

Unsere Analysten haben Oneok nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 12,87. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Oneok zahlt die Börse 12,87 Euro. Dies sind 65 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 36,38. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Dividende: Derzeit schüttet Oneok niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch. Der Unterschied beträgt 7,68 Prozentpunkte (5,64 % gegenüber 13,32 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Oneok-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 64,55 USD mit dem aktuellen Kurs (65,99 USD), ergibt sich eine Abweichung von +2,23 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Auch für diesen Wert (65,72 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,41 Prozent), somit erhält die Oneok-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

