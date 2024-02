Oneok Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Die technische Analyse der Aktie von Oneok betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell zeigt der RSI einen Wert von 19,68, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 44, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Oneok derzeit eine Rendite von 5,34% auf, die niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 25,14%. Aufgrund dieser Differenz von 19,81 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Statistische Auswertungen zeigen einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 13,31 und liegt mit 52% unter dem Branchendurchschnitt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.