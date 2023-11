Oneok Aktie: Immer langsam!

Per 14.11.2023, 09:18 Uhr wird für die Aktie Oneok am Heimatmarkt New York der Kurs von 64.66 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Lagerung und Transport von Öl und Gas".

Unser Analystenteam hat Oneok auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Oneok-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 64,38 USD. Der letzte Schlusskurs (64,66 USD) weicht somit +0,43 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (65,85 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,81 Prozent), somit erhält die Oneok-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Oneok-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Es war keine klare Richtung zu erkennen, weder im positiven noch im negativen Bereich. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Oneok. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Konkret handelte es sich um 6 "Buy"-Signale (bei 1 "Sell"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Buy" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

3. Analysteneinschätzung: Für die Oneok sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 4 Buc, 6 Hold, 1 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Oneok vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Oneok. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 74,88 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 15,8 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 64,66 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".