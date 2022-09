One Young World und die Europäische Kommission geben die Teilnahme der Friedensbotschafterkohorte 2022 am Manchester-Gipfel bekannt

Manchester, England (ots/PRNewswire) -- 50 junge Führungskräfte wurden von der Europäischen Kommission und One Young World für ihre Bemühungen zur Prävention und Bekämpfung von gewalttätigem Extremismus in einigen der schwierigsten Umgebungen der Welt anerkannt- Diese Delegierten werden am bevorstehenden One Young World 2022 Summit in Manchester teilnehmen, der vom 5. bis 8. September stattfindetOne Young World, die globale Gemeinschaft für junge Führungskräfte, kündigt ihre 2022-Kohorte von 50 Friedensbotschaftern an, die an dem bevorstehenden Gipfel in Manchester in Partnerschaft mit der Europäischen Kommission teilnehmen werden.Unterstützt werden junge Führungskräfte, die sich für die Prävention von Gewalt und Extremismus in ihren Gemeinden einsetzen. Das diesjährige Programm konzentriert sich rechtzeitig auf die Rolle der Desinformation beim Schüren von Hassreden, Konflikten und gewalttätigem Extremismus.Seit 2017 haben One Young World und die Europäische Kommission 240 junge Menschen unterstützt, die sich weltweit für Friedensförderung und Konfliktprävention einsetzen, um die Zukunft sicherer zu machen.Die Friedensbotschafter werden an vier transformativen Tagen mit Reden, Panels, Netzwerken und Workshops teilnehmen, an denen sie von einflussreichen politischen, wirtschaftlichen und humanitären Führern beraten werden, wie dem ehemaligen UN-Generalsekretär Ban Ki-moon, dem ehemaligen Unilever-CEO Paul Polman und der Herzogin von Sussex.Die Delegierten haben die Möglichkeit, eine Plattform zu teilen, herauszufordern, sich zu engagieren und dauerhafte Verbindungen zu globalen Führungskräften mit den anwesenden Medien der Welt herzustellen.Der Gipfel findet vom 05. bis 08. September im Manchester Central statt, wobei die Eröffnungszeremonie in der international renommierten Bridgewater Hall stattfindet.Ella Robertson McKay, Managing Director von One Young World, kommentierte: „Wir freuen uns, die diesjährige Kohorte von Friedensbotschaftern in Manchester in Partnerschaft mit der Europäischen Kommission begrüßen zu dürfen. Wir sind nach wie vor beeindruckt von der Widerstandsfähigkeit und dem Engagement junger Führungskräfte auf der ganzen Welt für eine sicherere Zukunft.Wir sind stolz darauf, so viele inspirierende und kreative Köpfe aus der ganzen Welt zu beherbergen, ihnen eine Plattform zu bieten und sicherzustellen, dass ihre Stimmen gehört werden. Unser Gipfel bietet jungen Führungskräften das Wissen, die Fähigkeiten, das Netzwerk und die Plattform, um sinnvolle und wirkungsvolle Veränderungen zu bewirken."Pressekontakt:Matic Boh,+44(0)7746346084Original-Content von: One Young World, übermittelt durch news aktuell