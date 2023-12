One Step Vending Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Bei One Step Vending gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes. Weder besonders positive noch negative Themen wurden in den sozialen Medien registriert, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion sowie die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält One Step Vending somit eine "Neutral"-Bewertung für diese Stufe.

Aus technischer Sicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der One Step Vending derzeit bei 0,01 USD, was die Aktie die Einstufung "Gut" erhält. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,013 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +30 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage von 0,02 USD ergibt sich jedoch eine Differenz von -35 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

In den Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um One Step Vending angesprochen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft. Die Aktie wird also bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die One Step Vending-Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage deutet jedoch darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer abweichenden "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für One Step Vending.