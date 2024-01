One Step Vending Aktie: Was könnte noch schöner sein?

In den letzten vier Wochen gab es bei One Step Vending eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls leicht abgenommen. Daher erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die One Step Vending derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,01 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,017 USD) um +70 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf der anderen Seite zeigt der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage einen Wert von 0,02 USD, was einer Abweichung von -15 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie führt. Negative Diskussionen wurden kaum verzeichnet, und die Anleger zeigten sich größtenteils neutral oder positiv, was zu einer positiven Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die One Step Vending-Aktie zeigt einen Wert von 4, was bedeutet, dass die Aktie als überverkauft eingestuft wird. Beim Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (61,63) wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für One Step Vending basierend auf der RSI-Analyse.