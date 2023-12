One Step Vending Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" angesehen, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt, und dazwischen als neutral. Der RSI von One Step Vending liegt bei 68,86, was zu einer Einstufung als "neutral" führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, liegt bei 61,83 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich bei der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der One Step Vending-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) im Vergleich zum aktuellen Kurs eine Abweichung von +45 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich hingegen eine Abweichung von -27,5 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz rund um One Step Vending zeigen eine Zunahme positiver Kommentare in den sozialen Medien in den letzten Wochen. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls positive Signale, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die steigende Aufmerksamkeit und die vermehrten Diskussionen über das Unternehmen führen zu einem insgesamt "Gut"-Rating.

Unsere Analysten haben zudem die Stimmung in den sozialen Medien rund um One Step Vending untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.