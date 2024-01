One More Level im Check!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für die Aktie von One More Level beträgt der RSI der letzten 7 Tage 41, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit 54,62 im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von One More Level zeigt sich ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien überwiegend negative Meinungen veröffentlicht wurden und keine starken positiven oder negativen Themen diskutiert wurden.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der One More Level-Aktie für die letzten 200 Handelstage um 47,09 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt eine "Schlecht"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Das Sentiment und Buzz rund um One More Level zeigen keine wesentlichen Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Stimmungsbild führt. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien wurde jedoch positiv bewertet.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis negative Bewertung für die Aktie von One More Level basierend auf den verschiedenen Analysen.