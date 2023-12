One More Level Aktie: Knallt es bald?

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über One More Level in den sozialen Medien. Es gab weder übermäßig positive noch negative Diskussionen, weshalb die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet wird. Allerdings wurde über One More Level deutlich mehr als üblich diskutiert, was auf eine steigende Aufmerksamkeit hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 48,84 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI von 48,12 Punkten führt zu einer "Neutral"-Bewertung für One More Level.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten zwei Wochen insgesamt negative Meinungen über One More Level überwiegen. Dies führt zu einer Einschätzung des Unternehmens als "Schlecht" basierend auf der Anlegerstimmung.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs betrachtet. Der GD200 verläuft bei 3,1 PLN, während der Aktienkurs bei 1,645 PLN liegt, was einer Abweichung von -46,94 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD50 liegt bei 1,88 PLN, was einer Abweichung von -12,5 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet, basierend auf der technischen Analyse.