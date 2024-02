One More Level Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich One More Level ist insgesamt positiv. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen ergab, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Fokus standen, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Signal der technischen Analyse, zeigt bei One More Level einen Wert von 47,83, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung auf "Neutral" festgelegt.

Die technische Analyse zeigt, dass One More Level mit einem Kurs von 1,59 PLN 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich jedoch eine Einstufung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -45,36 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für One More Level in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt hat, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde als "Neutral" bewertet, da in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen wurde.

Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem Gesamturteil von "Schlecht" bewertet.