One Media iP Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Das Anleger-Sentiment bezüglich der Aktie von One Media Ip war in den letzten zwei Wochen besonders positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen grün, was bedeutet, dass keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An insgesamt zwei Tagen blieben die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder besonders positive noch negative Themen, für die sich die Anleger interessierten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhielt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 5,51 GBP mit dem aktuellen Kurs (5,25 GBP) vergleicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen zeigt eine Ausprägung von 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 83,33, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Das Gesamtbild führt daher zu einem Rating "Schlecht".

Die Analyse des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien ergab keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich One Media Ip in den vergangenen vier Wochen. Daher erhält die Aktie auf dieser Stufe eine "Neutral"-Bewertung. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen wurde festgestellt.

Insgesamt erhält One Media Ip auf der Basis des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse und des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.