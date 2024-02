One Media Aktie: Ist das wirklich wahr?

Das Unternehmen One Media wurde in verschiedenen Analysen und Bewertungen auf Neutral eingestuft. Diese Einstufung basiert auf verschiedenen Faktoren, darunter die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Zusammenhang mit dem Unternehmen. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu der Neutral-Einstufung führte. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Neutral-Bewertung führte.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wurde ein Niveau von 14,29 festgestellt, was auf eine "Gut"-Einstufung hindeutet. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, führte zu einer Neutral-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Gut" für One Media.

In der technischen Analyse zeigt sich eine Abweichung von -4,29 Prozent im Vergleich des aktuellen Kurses mit dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führte zu einer Neutral-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine "Gut"-Bewertung für die Aktie.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigte in den letzten zwei Wochen eine neutrale Stimmung. Es gab weder besonders positive noch negative Themen, die die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhielt die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt ergibt sich also für One Media eine durchwachsene Bewertung, wobei die verschiedenen Analysen zu unterschiedlichen Einschätzungen führen.