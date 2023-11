One Media Aktie: Ist das noch normal?

Die Analyse von Sentiment und Buzz: lässt sich über einen längeren Zeitraum durchführen, um die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung zu beobachten und auszuwerten. Dies ermöglicht interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. In Bezug auf One Media zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität im Netz, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für One Media in diesem Punkt.

Anleger: In den vergangenen zwei Wochen wurde One Media von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben, ergibt überwiegend neutrale Themen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt zu einer "Neutral"-Einstufung.

Technische Analyse: Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der One Media-Aktie der letzten 200 Handelstage im Vergleich zum aktuellen Kurs ergibt eine Abweichung von -20 Prozent und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Relative Strength Index: Der Relative Strength-Index (RSI) wird zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses herangezogen. Für einen Zeitraum von 7 Tagen ergibt sich eine Ausprägung von 25, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 35, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating "Gut" basierend auf dem Gesamtbild.