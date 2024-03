One Media Aktie: Da kann man nur noch staunen

Die Anleger-Stimmung bei One Media ist derzeit insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen zwei Wochen wurden vor allem negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von One Media mit 0,056 HKD derzeit 12 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -6,67 Prozent liegt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung aus charttechnischer Sicht.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine Rolle bei der Bewertung der Aktie. Dabei zeigt sich bei One Media eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Aktie von One Media als Neutral-Titel ein. Der RSI7 liegt bei 90, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht, während der RSI25 bei 44,87 liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.