One Liberty Properties Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die technische Analyse der One Liberty Properties Inc-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage um +7,19 Prozent vom aktuellen Kurs von 21,91 USD abweicht, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 20,33 USD um +7,77 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen über die One Liberty Properties Inc-Aktie. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch auf eine negative Veränderung hin, was zu einem "Schlecht"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral eingestellt waren. Es gab vier positive und zwei negative Tage, während an acht Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass die One Liberty Properties Inc-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt führt.

Insgesamt erhält das Wertpapier der One Liberty Properties Inc also ein "Gut"-Rating aus charttechnischer Sicht, während das langfristige Stimmungsbild negativ bewertet wird. Die Anlegerstimmung wird als neutral eingestuft und der RSI ergibt ebenfalls ein neutral.