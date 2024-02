One Liberty Properties Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Xiaomi":

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umdrehen, was sich auf die Einschätzung von Aktien auswirken kann. Bei One Liberty Properties Inc wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer negativen Stimmungsänderung führte. Das langfristige Stimmungsbild wird daher als "schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die One Liberty Properties Inc liegt bei 40,33, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine "neutral" Situation. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Bewertung "neutral".

In den letzten zwei Wochen wurde One Liberty Properties Inc von privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der One Liberty Properties Inc-Aktie auf ähnlichem Niveau wie der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Ebenso verhält es sich mit dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage. Insgesamt wird die Aktie daher in der einfachen Charttechnik als "neutral" bewertet.