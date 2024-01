OneSpan Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Softwarefirma Onespan zeigt sich in verschiedenen Bereichen als weniger rentabel im Vergleich zur Branche. Die Dividendenrendite liegt bei 0 Prozent, was 2,24 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,24 Prozent liegt. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Aktie erhöht ist, was auf ein starkes Interesse im Netz hindeutet. Jedoch ist die Rate der Stimmungsänderung negativ, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 286,63 Euro, was 385 Prozent mehr ist als der Branchendurchschnitt von 59 Euro. Aufgrund dieser Überbewertung wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 100, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 53,77, was zu einer "Neutral"-Einstufung für den Zeitraum von 25 Tagen führt.

Insgesamt ergibt sich für Onespan in verschiedenen Bereichen eine "Schlecht"-Bewertung, was darauf hindeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht ein unrentables Investment darstellt.