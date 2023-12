OneSpan Aktie: Der nächste große Wurf!

Der Aktienkurs von Onespan hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 51,92 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Informationstechnologie" eine Überrendite von 47,44 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Software" beträgt 3,97 Prozent, wobei Onespan aktuell 47,95 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund seiner überdurchschnittlichen Performance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Onespan mit 0 Prozent 2,28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für die Branche "Software". Daher wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt für Onespan auf 7-Tage-Basis aktuell 27,34 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als "Gut" bewertet. Beim 25-Tage-RSI zeigt sich jedoch, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird Onespan daher mit "Gut" für diesen Punkt bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über Onespan wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Onespan auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.