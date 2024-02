OneSpan Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Die Onespan-Aktie erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 2,2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Onespan mit einem Wert von 286,63 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies entspricht einer Abweichung von 399 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Software" von 57. Aufgrund des verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie daher als "teuer" bezeichnet und erhält auf fundamentaler Basis ein "Schlecht".

Die Stimmung hinsichtlich der Onespan-Aktie wird dagegen als "Gut" eingestuft. Analysten haben die Aktie auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Onespan aufgegriffen.

In der technischen Analyse erhält die Onespan-Aktie eine Einstufung als "Schlecht" aufgrund des gleitenden Durchschnittskurses. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 11,89 USD, womit der Kurs der Aktie (10,59 USD) um -10,93 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 10,38 USD, was einer Abweichung von +2,02 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Neutral"-Wert. Insgesamt erhält die Onespan-Aktie daher das Rating "Neutral" in der technischen Analyse.