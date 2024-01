OneSpan Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Onespan war in den letzten zwei Wochen größtenteils positiv. An sechs Tagen überwog die positive Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Allerdings hat sich das Stimmungsbild in den letzten ein bis zwei Tagen zugunsten der negativen Themen verschoben, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder sogar verändern. In Bezug auf Onespan wurde eine langfristig starke Diskussionsintensität gemessen, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Onespan-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 12,91 USD, während der letzte Schlusskurs bei 10,72 USD liegt. Dies entspricht einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der anderen Seite liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Onespan-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich mit ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche hat Onespan in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +40,93 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Performance von Onespan um 42,54 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.