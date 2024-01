OneSpaWorld Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die Aktienkurse von Onespaworld lassen sich nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Bewertungen in den sozialen Medien überwiegend positiv. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Onespaworld diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Aus technischer Sicht ergibt sich für die Onespaworld-Aktie ein Durchschnitt von 11,7 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 13,99 USD, was einem Unterschied von +19,57 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (12,39 USD) liegt mit einem Unterschied von +12,91 Prozent über dem letzten Schlusskurs, weshalb die Aktie auch in dieser Hinsicht ein "Gut"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 55,24 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 27,54, was darauf hindeutet, dass Onespaworld hier überverkauft ist. Insgesamt wird die Aktie in diesem Punkt als "Gut" bewertet.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Da keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf die Stärke der Diskussion festgestellt wurden, wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Zusammengefasst erhält Onespaworld für diese Stufe daher ein "Gut".

