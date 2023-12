OneSpaWorld Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Onespaworld Holdings":

Die Stimmung der Anleger: Das Unternehmen Onespaworld wird nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten bewertet, sondern auch anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung der Anleger. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Beurteilungen auf sozialen Plattformen überwiegend positiv. Auch in den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage wurden hauptsächlich positive Themen rund um Onespaworld aufgegriffen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

Relative Strength Index (RSI): Der RSI, der die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen indiziert, liegt bei Onespaworld bei 27,82, was als überverkauft betrachtet wird und somit zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 18, was ebenfalls als Indikator für eine überverkaufte Situation betrachtet wird und zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Onespaworld-Aktie ein Durchschnitt von 11,61 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 14,1 USD, was einem Unterschied von +21,45 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen einen positiven Trend, wodurch auch hier eine "Gut"-Bewertung vergeben wird.

Sentiment und Buzz: Die Stimmung der Anleger hat sich in den letzten Monaten zunehmend verbessert, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Onespaworld-Aktie somit ein "Gut"-Rating.

Die Bewertung von Onespaworld basierend auf verschiedenen Faktoren ergibt eine positive Einschätzung, sowohl in Bezug auf die Stimmung der Anleger als auch aus technischer Sicht.