OneSpaWorld Aktie: In selten guter Lage!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für die Onespaworld-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 29, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 41,88, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Onespaworld-Aktie bei 11,91 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 14,48 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +21,58 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 13,58 USD, was einer Distanz von +6,63 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Analysteneinschätzung für die Onespaworld-Aktie ist auf langfristiger Basis neutral, wobei das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei 12 USD liegt. Dies entspricht einer Erwartung von -17,13 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Onespaworld. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weniger im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher auch mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

