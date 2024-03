OneSpaWorld Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die Analyse von Onespaworld zeigt gemischte Ergebnisse in Bezug auf verschiedene Faktoren. Die Diskussionsintensität im Netz war in den letzten Monaten eher schwach, was zu einer schlechten Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was ebenfalls zu einer negativen Bewertung führte. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Eine technische Analyse ergab jedoch ein positives Ergebnis. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Onespaworld-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 12,17 USD und liegt damit deutlich darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Onespaworld-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Einschätzung von Analysten ist ebenfalls neutral, mit einer Beurteilung von "Gut" 0 Mal, "Neutral" 1 Mal und "Schlecht" 0 Mal in den letzten 12 Monaten. Es wird erwartet, dass der Kurs um -7,69 Prozent sinken wird, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung durch institutionelle Analysten führt.