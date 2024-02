OneSpaWorld Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien können die Einschätzungen für Aktien beeinflussen. Für Onespaworld wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was insgesamt zu einem langfristig negativen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Onespaworld beläuft sich auf 30,97, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 von 38,63 führt zu einem neutralen Rating. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Onespaworld-Aktie erhielt sie durchschnittlich ein "Neutral"-Rating. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, aber das durchschnittliche Kursziel liegt bei 12 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -18,03 Prozent fallen könnte. Dies führt zu einer Empfehlung von "Schlecht" basierend auf den abgegebenen Kurszielen.

In der technischen Analyse erhält die Onespaworld-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage um +22,51 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit +6,63 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.