OneSoft Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder RSI25 für 25 Tage) und normalisiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI für Onesoft beträgt 9,09, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 34,29, was zu einer "Neutral" Bewertung für 25 Tage führt, und insgesamt zu einem "Gut" Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Onesoft. Das Stimmungsbild basierend auf sozialen Medien wird daher als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Onesoft daher für diese Stufe als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Onesoft beträgt derzeit 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Software") von 21,92 % als "Schlecht" bewertet wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Onesoft-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,68 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,89 CAD liegt damit deutlich darüber (+30,88 Prozent Unterschied) und erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,77 CAD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls darüber (+15,58 Prozent Abweichung) und wird somit auch mit einem "Gut"-Rating bedacht. Insgesamt erhält die Onesoft-Aktie in der einfachen Charttechnik daher ein "Gut"-Rating.