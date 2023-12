OneSmart International Education Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Skalenbereich von 0 bis 100 normiert. Der aktuelle RSI-Wert von Meta Data liegt bei 42,16, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 von 47,04 ergibt eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für Meta Data.

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Meta Data können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Die erhöhte Aktivität im Zusammenhang mit der Aktie weist auf eine starke Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und entspricht somit einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Meta Data in diesem Punkt.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Meta Data bei 1,04 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 1,03 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -0,96 Prozent, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1,02 USD, was zu einem Abstand von +0,98 Prozent führt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Somit erhält Meta Data insgesamt ein "Neutral"-Rating in der technischen Analyse.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend neutral gegenüber Meta Data eingestellt waren. Negative Themen dominierten die Diskussion an vier Tagen, während an zehn Tagen eine eher neutrale Stimmung herrschte. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden vornehmlich neutral bewertet. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Meta Data daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält Meta Data somit von der Redaktion ein "Neutral"-Rating in Bezug auf den RSI, die Diskussionsintensität, die technische Analyse und die Anlegerstimmung.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre OneSmart International Education-Analyse vom 27.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich OneSmart International Education jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen OneSmart International Education-Analyse.

OneSmart International Education: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...