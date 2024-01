OneSmart International Education Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Pitney Bowes":

Die Meta Data-Aktie wurde in Bezug auf verschiedene Analysemethoden bewertet, um Anlegern Einblicke in die aktuelle Stimmung und Aktivität rund um die Aktie zu bieten.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufwies, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führte. Insgesamt ergibt sich somit für Meta Data in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der Relative Strength Index (RSI) für Meta Data liegt aktuell bei 32,42, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet. Auch bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 45, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Zusätzlich wurden auch weiche Faktoren wie die Stimmung in die Einschätzung einbezogen. Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen waren überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die charttechnische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Meta Data-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,04 USD. Der letzte Schlusskurs (1,05 USD) weicht somit +0,96 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine ähnliche Tendenz, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Zusammenfassend erhält die Meta Data-Aktie in der Gesamtbetrachtung ein "Neutral"-Rating basierend auf verschiedenen Analysemethoden.