OneSavings Bank Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Die Osb-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 405,1 GBP erreicht, während der aktuelle Kurs bei 429,8 GBP liegt. Dies bedeutet eine positive Abweichung von +6,1 Prozent im Vergleich zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 394,92 GBP, was einer positiven Abweichung von +8,83 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In den letzten zwölf Monaten wurde die Osb-Aktie von Analysten mit 5 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 777 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 80,78 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Osb liegt bei 65,75, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 36,62 und bestätigt ebenfalls die Gesamteinschätzung als "Neutral".

Insgesamt lässt sich also sagen, dass die Osb-Aktie von Analysten und anhand der technischen Analyse insgesamt als "Gut" eingestuft wird, während das Sentiment und der RSI auf ein "Neutral"-Rating hinweisen.