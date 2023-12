OneSavings Bank Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Die technische Analyse der Osb-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 407,78 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 454,6 GBP weicht somit um +11,48 Prozent ab, was als "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht gilt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (362,1 GBP) liegt mit einem letzten Schlusskurs von +25,55 Prozent darüber, was der Osb-Aktie auch hier ein "Gut"-Rating einbringt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Osb-Aktie beträgt 8 und deutet somit auf eine überverkaufte Aktie hin, was wiederum zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu weist der RSI auf 25-Tage-Basis einen Wert von 30,96 auf und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung nach der RSI-Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Osb besonders positiv diskutiert, was zu einer überwiegend positiven Stimmung und einer heutigen "Gut"-Einschätzung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Osb-Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Ebenso gibt es kaum Veränderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was wiederum zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Osb-Aktie führt.