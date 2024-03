OneMeta AI Aktie: Das gab es noch nie!

In den letzten zwei Wochen wurde über Onemeta besonders positiv in sozialen Medien diskutiert, was zu einer positiven Stimmung unter den Anlegern führte. Diese positive Stimmung spiegelt sich auch in den aktuellen Diskussionen wider, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) von Onemeta liegt bei 16,51, was als "Gut" bewertet wird. Auch der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich auf 28,91 und führt zu einer Einstufung als "Gut". Insgesamt erhält das Unternehmen also ein Rating von "Gut" auf Basis des RSI.

In Bezug auf die Dividende schüttet Onemeta eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,19 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Onemeta-Aktie der letzten 200 Handelstage um 184,09 Prozent abweicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist mit einem Plus von 98,41 Prozent eine positive Entwicklung auf, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für Onemeta, mit positiven Stimmungsbarometer und RSI-Werten, aber einer negativen Bewertung in Bezug auf die Dividende. Die technische Analyse deutet jedoch auf eine positive Entwicklung hin, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating führt.