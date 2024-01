OneMeta AI Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Die Bewertung von Onemeta zeigt sich über einen längeren Zeitraum hinweg als neutral. Die Diskussionsintensität im Netz ist mittelmäßig, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist. Insgesamt ergibt sich damit eine Einstufung von "Neutral" für Onemeta.

In der technischen Analyse erhält Onemeta auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein "Gut". Der GD200 des Wertes liegt bei 0,32 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,35 USD) um +9,38 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Allerdings ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein GD50 von 0,43 USD, was einer Abweichung des Aktienkurses von -18,6 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Bewertung von "Neutral".

Die Dividendenrendite von Onemeta beträgt derzeit 0 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,23 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass Onemeta weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI führen zu einer Einstufung als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse.

Insgesamt zeigt sich damit eine neutrale Bewertung für Onemeta basierend auf den verschiedenen Analysepunkten.