OneMeta AI Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Stimmungslage der Anleger in Bezug auf die Onemeta-Aktie war in den letzten zwei Wochen eher neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Daher wird die Aktie heute insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse der Onemeta-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,39 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,6 USD liegt, was einem Unterschied von +53,85 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,48 USD über dem letzten Schlusskurs, was einer Differenz von +25 Prozent entspricht. Auch hier erhält die Onemeta-Aktie daher ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Im Hinblick auf die Dividendenrendite liegt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau bei 0 Prozent, was 2,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Software, 2,23) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Onemeta-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 50 Punkte, was bedeutet, dass Onemeta momentan als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 33,85 im neutralen Bereich. Daher erhält die Aktie für den RSI insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend wird die Onemeta-Aktie aufgrund der aktuellen Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft, in der technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen, aufgrund der Dividendenrendite jedoch als "Schlecht" bewertet. Im Hinblick auf den Relative Strength Index wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.