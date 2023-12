OneMeta AI Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die Software-Firma Onemeta hat in Bezug auf ihre Dividendenpolitik eine negative Bewertung erhalten. Die Dividendenrendite liegt bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,29 Prozent liegt. Dies ergibt eine Differenz von -2,29 Prozent zur Onemeta-Aktie. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung von unserer Redaktion.

In den sozialen Medien wurde Onemeta in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Die technische Analyse zeigt eine Abweichung von +20,03 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auf der kurzfristigeren Analysebasis erhält Onemeta jedoch eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund einer Abweichung von -24,98 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Onemeta haben zu einer mittleren Aktivität geführt, was zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionintensität führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.