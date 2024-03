OneMeta AI Aktie: Geht es jetzt los?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein hoher RSI deutet auf eine Überkauft-Situation hin, während ein niedriger RSI auf eine Überverkauft-Situation hindeutet. Für Onemeta wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis berechnet. Der RSI7 liegt derzeit bei 68,75 Punkten, was darauf hinweist, dass Onemeta weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 36,57, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt, dass die Aktivität rund um Onemeta durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in letzter Zeit ebenfalls stabil, was erneut zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für Onemeta.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten können Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger beeinflusst werden. Die Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Stimmung rund um Onemeta als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse fällt auf, dass der letzte Schlusskurs von 1,18 USD um +140,82 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Schlusskurs im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ist um +49,37 Prozent höher, was erneut zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Onemeta somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.