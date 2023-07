OneMain Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Für die Aktie Onemain aus dem Segment "Verbraucherfinanzierung" wird an der heimatlichen Börse New York am 10.07.2023, 15:10 Uhr, ein Kurs von 43.98 USD geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Onemain einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Onemain jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Onemain mit einer Rendite von 19,37 Prozent mehr als 9 Prozent darüber. Die "Verbraucherfinanzierung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 27,85 Prozent. Auch hier liegt Onemain mit 8,48 Prozent deutlich darunter. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

2. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Onemain 8 mal die Einschätzung buy, 2 mal die Einschätzung Hold sowie 0 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Buy". Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 43,98 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 13,92 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 50,1 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Buy".

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Onemain liegt bei einem Wert von 6,59. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Verbraucherfinanzierung" (KGV von 44,19) unter dem Durschschnitt (ca. 85 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Onemain damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.