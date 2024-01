OneMain Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Onemain liegt bei 9, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 56,46 für Verbraucherfinanzierung deutlich unterdurchschnittlich ist. Aufgrund fundamentaler Kriterien wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält somit eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Onemain 11 Mal mit "Gut" und nur einmal mit "Neutral" bewertet. Langfristig wird die Aktie von institutioneller Seite als "Gut" eingestuft. Es gibt keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 47,98 USD erwarten Analysten eine Entwicklung von 4,9 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 50,33 USD, was als "Neutral"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Gut"-Bewertung von institutionellen Analysten.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat Onemain im vergangenen Jahr eine Rendite von 62,82 Prozent erzielt, was 52,2 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Verbraucherfinanzierung beträgt 18,75 Prozent, und Onemain liegt aktuell 44,07 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls die Aktienkurse beeinflussen. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Stimmung rund um Onemain auf sozialen Plattformen überwiegend positiv ist und in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.