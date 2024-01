OneMain Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Aktienkurs von Onemain hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 62,82 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Verbraucherfinanzierung"-Branche im Durchschnitt um 20,33 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Onemain im Branchenvergleich eine Outperformance von +42,48 Prozent erreicht hat. Der "Finanzen"-Sektor hatte eine durchschnittliche Rendite von 11,15 Prozent im letzten Jahr, und Onemain lag 51,67 Prozent über diesem Durchschnitt. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält Onemain ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Onemain von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen zeigt, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Gut"-Einstufung erlaubt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Onemain liegt bei 9,04, was unter dem Branchendurchschnitt (84 Prozent) liegt. Die Branche "Verbraucherfinanzierung" weist einen Wert von 56,39 auf, was bedeutet, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 12 Analystenbewertungen für die Onemain-Aktie abgegeben, wovon 11 Bewertungen "Gut" waren, 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 50,33 USD, was ein Aufwärtspotential von 1,89 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 49,4 USD bedeutet. Somit erhält Onemain insgesamt ein "Gut"-Rating in diesem Punkt der Analyse.