OneForce Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Der Aktienkurs von Oneforce hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 29,38 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 0,02 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +29,36 Prozent im Branchenvergleich für Oneforce. Im Gegensatz dazu hatte der "Informationstechnologie"-Sektor eine mittlere Rendite von -10,33 Prozent im letzten Jahr, wobei Oneforce 39,71 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält Oneforce in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Oneforce aktuell bei 0,2 HKD verläuft. Dies führt dazu, dass die Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält, da der Aktienkurs selbst bei 0,16 HKD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -20 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt sich eine Differenz von -20 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz kann festgestellt werden, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen hat. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Oneforce in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 6,14 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Software, 6,14). Aus diesem Grund bekommt die Dividendenpolitik von Oneforce eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.