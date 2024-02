OneForce Aktie: Was macht der Markt?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral betrachtet wird. Für Oneforce zeigt der RSI einen Wert von 14,29, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 50 und wird daher als neutral bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Daten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Oneforce aktuell 2,79, was 93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Software) von 42 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "gut"-Bewertung erhält.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können Stimmungen verstärken oder verändern. In Bezug auf die Diskussionsintensität zeigt sich bei Oneforce eine mittlere Aktivität, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu dem Gesamtergebnis einer "neutralen" langfristigen Stimmungsbild führt.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" zeigt sich, dass Oneforce mit einer Rendite von -13,51 Prozent mehr als 8 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Software"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -17,38 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Oneforce mit 3,86 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "gut"-Rating in dieser Kategorie.