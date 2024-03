OneForce Aktie: Geht es jetzt los?

Die Softwarefirma Oneforce erhält von Analysten eine negative Bewertung für ihre Dividendenpolitik, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was einer Differenz von -6,03 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Tendenz in Bezug auf die Einschätzungen und Stimmungen rund um Oneforce. Die Mehrheit der Themen rund um das Unternehmen wird als neutral eingestuft, was zu der Einschätzung führt, dass die Aktie als "Neutral" bewertet werden sollte.

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt (Software) wird Oneforce als unterbewertet angesehen, basierend auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,31 im Vergleich zum Branchen-KGV von 43,69.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Oneforce-Aktie als neutral bewertet, da der aktuelle Schlusskurs um 5 Prozent vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage abweicht. Jedoch wird die Aktie positiv bewertet, wenn man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage betrachtet, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Oneforce-Aktie gemischte Bewertungen, wobei die Dividendenpolitik und die Anlegerstimmung als neutral eingestuft werden, während die fundamentale und technische Analyse zu einer positiven Bewertung führen.